ضيوف برنامج خادم الحرمين يثمّنون الخدمات الجليلة المقدمة لهم في الحج

ورفعوا التهنئة لقيادة المملكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدين بما قُدم لهم خلال الأيام الماضية من أعمال من قبل الوزارة من خلال برنامج الاستضافة، وتقديم الخدمات كافة في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، سائلين المولى العلي القدير أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.