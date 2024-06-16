ضيوف برنامج خادم الحرمين يثمّنون الخدمات الجليلة المقدمة لهم في الحج

ثمّن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الجهود الكبيرة والمتواصلة التي أسهمت في نجاح أعمال الحج والتيسير على الحجّاج.
ورفعوا التهنئة لقيادة المملكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدين بما قُدم لهم خلال الأيام الماضية من أعمال من قبل الوزارة من خلال برنامج الاستضافة، وتقديم الخدمات كافة في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، سائلين المولى العلي القدير أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.
وكان الضيوف قد وصلوا في وقت مبكر إلى مشعر منى ورموا جمرة العقبة وحلقوا رؤوسهم وتحللوا من الإحرام.