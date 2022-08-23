بالفيديو.. أجانب يحاولون تخريب أجهزة محطات "مترو الرياض" ومحام: عقوبات مشددة وتعويضات مالية

من جهة أخرى، حذر المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد من مغبة التفكير أو الإقدام أو محاولة إتلاف المرافق العامة مهما كان نوعها، وأكد في تغريدة بتويتر أن "هذا الفعل مُجرَّم، ويترتب عليه عقوبات مشددة وتعويضات مالية، مطالبًا الجميع من مواطنين ومقيمين بالحفاظ على المرافق العامة".