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بالفيديو.. أجانب يحاولون تخريب أجهزة محطات "مترو الرياض" ومحام: عقوبات مشددة وتعويضات مالية
مواطنون شاهدوا محاولات عبث يقومون بها أثناء وبعد تشغيل المحطات
أكد شهود عيان أن محاولات العبث بأجهزة محطات "مترو الرياض" متكررة ومتعمدة. وفي هذا السياق وثقت قناة "الإخبارية" محاولات تخريب أجهزة محطات مترو الرياض قبل تشغيلها.
وكشف مواطنون أنهم شاهدوا محاولات التخريب والعبث يقوم بها غير سعوديين أثناء وبعد تشغيل محطات المترو، من تهشيم وتكسير وحتى النوم فيها وعبّروا عن غضبهم وامتعاضهم من هذه السلوكيات التخريبية وطالبوا بإنزال أشد العقوبات على مرتكبي تلك الأعمال.
من جهة أخرى، حذر المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد من مغبة التفكير أو الإقدام أو محاولة إتلاف المرافق العامة مهما كان نوعها، وأكد في تغريدة بتويتر أن "هذا الفعل مُجرَّم، ويترتب عليه عقوبات مشددة وتعويضات مالية، مطالبًا الجميع من مواطنين ومقيمين بالحفاظ على المرافق العامة".