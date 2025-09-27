"الصحة بلا حدود".. التخصصات الصحية تختتم حدثًا دوليًا في نيويورك بحضور عالمي

واستمر الحدث على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا دوليًا، وما يزيد على 300 مشارك من الخبراء والمتخصصين وقادة القطاع الصحي، حيث ناقش الحضور أبرز التحديات والحلول المرتبطة بتنمية القوى العاملة الصحية، وتيسير تنقّلها عبر مواءمة الشهادات والمعايير الدولية.