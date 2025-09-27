"الصحة بلا حدود".. التخصصات الصحية تختتم حدثًا دوليًا في نيويورك بحضور عالمي

اختتمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس، فعاليات الحدث الجانبي "الصحة بلا حدود"، والذي أُقيم بالتزامن مع أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 80) في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
واستمر الحدث على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا دوليًا، وما يزيد على 300 مشارك من الخبراء والمتخصصين وقادة القطاع الصحي، حيث ناقش الحضور أبرز التحديات والحلول المرتبطة بتنمية القوى العاملة الصحية، وتيسير تنقّلها عبر مواءمة الشهادات والمعايير الدولية.
كما تناولت الجلسات سُبل تعزيز القدرات التدريبية من خلال برامج مبتكرة، وتطوير الحوكمة الصحية لدعم استدامة المنظومات الصحية عالميًا، ضمن رؤى استراتيجية تُسهم في بناء كوادر صحية مؤهّلة لمواجهة الأزمات.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار حرص الهيئة على سدّ الفجوة العالمية في الطلب على الكفاءات الصحية، من خلال تعزيز الحوارات الدولية، وتبادل التجارب والخبرات، وابتكار حلول عملية تُعزّز من مستقبل الكوادر الصحية على المستوى العالمي.