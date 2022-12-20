انطلاق الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول التعاون الإسلامي

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه؛ أن "اتفاقية مكة المكرّمة" تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء في المنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء بحاجة إلى آليات قانونية تساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.