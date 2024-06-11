السعوديون بفخر يرددون قصيدة وطنية شهيرة: "حنا سياج الوطن عن كل عدواني.. الجيش والأمن ساري العز وشراعه"

بعد انتشار صور من استعدادات قوات أمن الحج، بمشاركة القطاعات الأمنية كافة، تبرز مدى الجاهزية لردع ومنع كل ما يمكن أن يؤثر في سلامة حجاج بيت الله الحرام؛ تداوَلَ كثير من السعوديين بفخر عبر مواقع التواصل، أبياتًا من قصيدة وطنية خالدة للشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن (رحمه الله) في قصيدة شهيرة له: