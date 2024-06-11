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السعوديون بفخر يرددون قصيدة وطنية شهيرة: "حنا سياج الوطن عن كل عدواني.. الجيش والأمن ساري العز وشراعه"
بعد انتشار صور استعدادات قوات أمن الحج والقطاعات الأمنية لحفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام
بعد انتشار صور من استعدادات قوات أمن الحج، بمشاركة القطاعات الأمنية كافة، تبرز مدى الجاهزية لردع ومنع كل ما يمكن أن يؤثر في سلامة حجاج بيت الله الحرام؛ تداوَلَ كثير من السعوديين بفخر عبر مواقع التواصل، أبياتًا من قصيدة وطنية خالدة للشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن (رحمه الله) في قصيدة شهيرة له:
الله الأول وعزك يا الوطن ثاني... لأهل الجزيرة سلام وللملك طاعة
حنا سياج الوطن عن كل عدواني... والجيش والأمن ساري العز وشراعه
وانتشرت صور الاستعدادات بشكل موسع في وسائل التواصل الاجتماعي، تبرز مدى الاستعداد لحفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام؛ حيث أظهرت قوات أمن الحج مستوى القدرة والإتقان اللذيْن تتميز بهما، كما تم استعراض القوات المشاركة لأمن الحج، وأبرز الآليات والمدرعات والمركبات الخاصة، وطيران الأمن.