مذكرات تفاهم رئيسية في المعرض العالمي للبنية التحتية والمعرض السعودي للمدن الذكية في المملكة العربية السعودية

وفي الوقت نفسه، ركزت جلسات التحدث في "القمة السعودية للمدن الذكية" على دور البيانات والاتصال والذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل المدن في المملكة. إذ أكدت الجلسة الافتتاحية بعنوان "المدن الذكية كمحركات استراتيجية للتحول الوطني"، التي شارك فيها كل من علاء بانابيلة، مدير المناطق اللوجستية الجديدة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ والمهندس علي العواجي، المدير التنفيذي لحوكمة البيانات الجيومكانية في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية (GEOSA)؛ وكريستينا نيكوليسكو، مديرة التحول الرقمي بمجموعة نيمتشك؛ ومجاهد العبدان، مدير عام الاستراتيجية الرقمية بمركز مشاريع البنية التحتية بالرياض؛ وفلينا ميرينتشيفا، المخططة الحضرية الرئيسية الرائدة لدى AtkinsRéalis، على أن تطوير المدن الذكية الناجح يتطلب أنظمة بيانات متكاملة، وتنسيقًا بين الوزارات، وأُطرًا للسياسات تمكّن من التوسع الحضري السريع والتنويع الوطني.