مذكرات تفاهم رئيسية في المعرض العالمي للبنية التحتية والمعرض السعودي للمدن الذكية في المملكة العربية السعودية

في يومهما الأخير، سلّط " المعرض العالمي للبنية التحتية" و"المعرض السعودي للمدن الذكية" الضوء على دور المدن الذكية في دعم رؤية المملكة العربية السعودية للبنية التحتية. شهد اليوم الثاني من الفعاليات توقيع شراكات ومذكرات تفاهم رئيسية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مما يمثل خطوة نحو المرحلة التالية من التنمية في المملكة.
وفي إحدى هذه الشراكات، أبرمت الشركة السعودية للبنية التحتية العقارية "بنية" مذكرة تفاهم مع شركة الجابر الهندسية لدعم مشاريع البنية التحتية المستدامة. وقد مثّل الشركتين كل من المهندس فهد المسفر، الرئيس التنفيذي لشركة "بنية"، ومحمد سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة الجابر الهندسية. كما أبرمت شركة "إكسلترا"، الرائدة في الاتصالات الصناعية وإنترنت الأشياء الصناعية (IIoT)، شراكة مع شركة "أنمات" لتقديم حل لمراقبة كفاءة الطاقة بقيمة تقارب 533 ألف دولار أمريكي (2 مليون ريال سعودي)، لمواقع أبراج الاتصالات (BTS) التابعة لشركة موبايلي، وهو يمثل حالة استخدام رائدة للمدن الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة الرقمية.
وقعت شركة "نيمتشك أرابيا" أيضًا مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "الأبعاد المتكاملة للاستشارات " (Integrated Dimension Company)، بدعم من شركة "عُضيد القمة"، لتسريع التحول الرقمي في قطاع الهندسة المعمارية والإنشاءات والتشغيل (AEC/O) في المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع. كما وقّع "مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض" اتفاقية مع "ابتكار الإسكان الوطنية" لتطوير حلول مبتكرة وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. وفي الحدث، أبرمت "مجموعة عمران للتقنية" مذكرة تفاهم مع "إيلاف السعودية" لإرساء إطار للتعاون والمشاركة المشتركة في مشاريع مختلفة.
وفي الوقت نفسه، ركزت جلسات التحدث في "القمة السعودية للمدن الذكية" على دور البيانات والاتصال والذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل المدن في المملكة. إذ أكدت الجلسة الافتتاحية بعنوان "المدن الذكية كمحركات استراتيجية للتحول الوطني"، التي شارك فيها كل من علاء بانابيلة، مدير المناطق اللوجستية الجديدة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ والمهندس علي العواجي، المدير التنفيذي لحوكمة البيانات الجيومكانية في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية (GEOSA)؛ وكريستينا نيكوليسكو، مديرة التحول الرقمي بمجموعة نيمتشك؛ ومجاهد العبدان، مدير عام الاستراتيجية الرقمية بمركز مشاريع البنية التحتية بالرياض؛ وفلينا ميرينتشيفا، المخططة الحضرية الرئيسية الرائدة لدى AtkinsRéalis، على أن تطوير المدن الذكية الناجح يتطلب أنظمة بيانات متكاملة، وتنسيقًا بين الوزارات، وأُطرًا للسياسات تمكّن من التوسع الحضري السريع والتنويع الوطني.
وبناءً على ذلك، دعا كل من الدكتور مارتن ديفيز، رئيس "التميز الحضري" في الهيئة الملكية لمدينة الرياض (RCRC)، وساشا سود، المدير الأول للمدن الذكية لدى AtkinsRéalis، إلى ضرورة الحصول على موافقة هادفة وتبني مسؤول لبناء الحوكمة وثقة المواطنين.
وركزت الكلمة الرئيسية للدكتورة هاجر الحداوي، المديرة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، على سد الفجوة الرقمية لبناء مدن ذكية شاملة ومستدامة. وخلال جلستها، أطلقت منظمة التعاون الرقمي حصريًا ورقتها البيضاء الجديدة بعنوان "المدن الذكية في العصر الرقمي: خارطة طريق لمستقبل حضري أخلاقي، وشامل، ومستدام"، والتي تستكشف كيف يمكن للابتكار الرقمي أن يحسّن استغلال الموارد، ويعزز المرونة، ويعالج الفوارق الاجتماعية.
وقال محمد كازي، النائب الأول للرئيس في "دي إم جي إيفنتس" (dmg events): "تُعتبر المدن الذكية محورًا لاستراتيجية البنية التحتية للمملكة العربية السعودية. من المناقشات حول البيانات والاتصال والذكاء الاصطناعي إلى الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم توقيعها والابتكارات التي تم عرضها، أظهر اليوم الثاني كيف يدفع التعاون والتكنولوجيا عجلة التحول الحضري في المملكة."
واختتم كازي حديثه قائلاً: "سيستضيف اليوم الأخير من الفعاليات جلسات 'إنفرا 360' (Infra 360) و'سمارت سيتيز 360' (Smart Cities 360)، مستكملاً زخم النقاشات الاستراتيجية، لتقديم رؤى عملية وشراكات ستشكل مدن المستقبل."
