آخرها دعم بـ 1.2 مليار دولار.. مساعدات السعودية لليمن مثال حي لتعاضد الأشقاء

ودأبت المملكة على مساعدة الأشقاء اليمنيين، في أحلك الظروف التي مرت وتمر بها، حيث يحظى اليمن بأكبر عملية إغاثة حول العالم؛ لتأثر ملايين المواطنين بالأوضاع التي تشهدها البلاد منذ سنوات، والتي تسببت فيها الميليشيات الحوثية؛ وهو ما دفع المملكة لأن تكون في مقدمة الدول التي تقدم المساعدات لليمن الشقيق وشعبه الكريم خلال العقود الماضية، وهي المانح الأول لليمن وتدعمه إنسانيًا وتنمويًا منذ عقود.