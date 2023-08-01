آخرها دعم بـ 1.2 مليار دولار.. مساعدات السعودية لليمن مثال حي لتعاضد الأشقاء

يأتي دعم السعودية لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار، ليستكمل مشوار الدعم وتكليل دورها الريادي في المجال الإنساني بسائر أشكاله لجميع المجتمعات عامة، والأشقاء في اليمن خاصة، والتزامها وحرصها الدائميْن على دعمهم.
ودأبت المملكة على مساعدة الأشقاء اليمنيين، في أحلك الظروف التي مرت وتمر بها، حيث يحظى اليمن بأكبر عملية إغاثة حول العالم؛ لتأثر ملايين المواطنين بالأوضاع التي تشهدها البلاد منذ سنوات، والتي تسببت فيها الميليشيات الحوثية؛ وهو ما دفع المملكة لأن تكون في مقدمة الدول التي تقدم المساعدات لليمن الشقيق وشعبه الكريم خلال العقود الماضية، وهي المانح الأول لليمن وتدعمه إنسانيًا وتنمويًا منذ عقود.
وبالرجوع لتاريخ المساعدات السعودية اليمنية، نجد أن المملكة قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014، مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 مليارًا و940 مليون دولار أمريكي، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 453 مشروعًا في 12 قطاعًا غذائيًا وإغاثيًا وإنسانيًا، إلى جانب مساعدات لإعادة الإعمار.
من جهة أخرى، قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتنفيذ 175 مشروعًا في سبعة قطاعات تنموية بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليونًا و520 ألف دولار أمريكي، والمساعدات المقدمة للأشقاء اليمنيين داخل المملكة.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل شَمِلَ المساعدات الحكومية الثنائية، وتقديم وديعة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني، إضافة إلى تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريًا لتشغيل محطات الكهرباء، كما استمر مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية.