عن السر الروسي.. كاتب سعودي: لهذا السبب لم تقصف الصين طائرة بيلوسي

ويصل "الظاهري" إلى صلب حقيقة السياسة الصينية ويقول: "على عكس السياسيين الروس؛ تؤمن النخب السياسية في الصين إيمانًا عميقًا بمبدأ أن تكون الشريك الأصغر سياسيًّا للغرب مقابل أن تحصل على أرباح الشريك الأكبر اقتصاديًّا؛ ولذلك هي تتعامل مع السياسة بلغة التاجر لا العسكري أو المحارب.. يعلن التاجر دائمًا عما يصفه بـ(الفرصة الأخيرة للتخفيضات)؛ لكنه مع ذلك يستمر طوال حياته التجارية في تقديم تخفيضات وعروض أقوى من تلك التي وصفها بالفرصة الأخيرة ليستمر في الربح دون أن تعني له الكلمات شيئًا، وهذا بالضبط هو الأسلوب الذي تحبه النخب السياسية في الصين".