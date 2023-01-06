"المدني" يخرج سكان مشروع بوابة الشرق بعد الأمطار الغزيرة على الرياض

وقال المتضررون: الوضع خطير ومؤسف؛ فالموقع عانى من هذه المشكلة لأول مرة قبل أكثر من سنة، ولم يقم المطور بإيجاد الحل، وهو ما أثبت تقصيره في عمله؛ مما يستلزم فرض الرقابة على مشاريعه الجديدة حتى لا تتكرر الكوارث.