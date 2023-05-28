"إذاعة جدة FM" تُعيِّن "ماجد الجبرتي" مُذيعًا لبرنامج ريادة

وتعليقًا على فكرة البرنامج، أشار المذيع "ماجد الجبرتي" أن برنامج ريادة يوائم في أهدافه وجهوده توجُّهات القيادة الحكيمة التي أتاحت المجال للجميع؛ ليكونوا روادًا ومفكِّرين ومطوِّرين في مختلف المجالات والقطاعات، مُعتبرًا أن الريادة كمفهومٍ عام، ما هي إلا هدفٌ طموحٌ متاحٌ للشخصيات التي ترتكز في أعمالها وتطلعاتها على مهارات التركيز والتخطيط والمثابرة والعمل الدؤوب، مُعربًا عن سعادته وفخره؛ لِتقديم برنامج ريادة الذي يُبرز ثقافة ريادة الأعمال الفريدة في المملكة، ويؤمن لأصحابها مساحةً إعلاميةً تتسع لقصصهم وتطلعاتهم، آملًا أن يكون له في "إذاعة جدة FM"، عبر برنامج ريادة وغيرها من البرامج، بصمةٌ إيجابيةٌ، ومخرجات إعلامية ماتعة تليق بذائقة ووقت المستمعين.