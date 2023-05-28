"إذاعة جدة FM" تُعيِّن "ماجد الجبرتي" مُذيعًا لبرنامج ريادة

في خطوةٍ تعاونيةٍ فريدةٍ من نوعها، أطلقت "إذاعة جدة FM"، بالتعاون مع "جامعة جدة"، برنامجًا إذاعيًّا جديدًا تحت اسم "ريادة"، يُعنى بقصص النجاح المُلهمة من رواد الأعمال السعوديين ذوي الخلفيات المتنوِّعة من قطاعات الأعمال، ويركِّز بشكلٍ أساسيٍّ على تناولها في قالبٍ مهنيِّ - أكاديمي؛ حيث يستضيف البرنامج أبرز أصحاب الأعمال المحليين، جنبًا إلى جنب مع طاقم أكاديمي مختار من أعضاء هيئة تدريس جامعة جدة.
ويتولى المذيع "ماجد الجبرتي" قيادة دفة البرنامج الذي يُطلُّ على مستمعي "إذاعة جدة FM" في تمام الساعة 3:00 مساء كل يوم أحد، ويعمد إلى سبر أغوار رحلة نمو ألمع قادة الأعمال والمختصين؛ لِيُقدِّم للمستمعين خلاصة التجارب، ويُملي على مسامعهم المعلومة الصادقة التي تستند على العلم والخِبرة، لا سيما أنها مصحوبة بوجهات نظر أكاديمية وعلمية، مقدِّمة من أعضاء هيئة تدريس جامعة جدة، الشريك الإستراتيجي لبرنامج ريادة.
وتعليقًا على فكرة البرنامج، أشار المذيع "ماجد الجبرتي" أن برنامج ريادة يوائم في أهدافه وجهوده توجُّهات القيادة الحكيمة التي أتاحت المجال للجميع؛ ليكونوا روادًا ومفكِّرين ومطوِّرين في مختلف المجالات والقطاعات، مُعتبرًا أن الريادة كمفهومٍ عام، ما هي إلا هدفٌ طموحٌ متاحٌ للشخصيات التي ترتكز في أعمالها وتطلعاتها على مهارات التركيز والتخطيط والمثابرة والعمل الدؤوب، مُعربًا عن سعادته وفخره؛ لِتقديم برنامج ريادة الذي يُبرز ثقافة ريادة الأعمال الفريدة في المملكة، ويؤمن لأصحابها مساحةً إعلاميةً تتسع لقصصهم وتطلعاتهم، آملًا أن يكون له في "إذاعة جدة FM"، عبر برنامج ريادة وغيرها من البرامج، بصمةٌ إيجابيةٌ، ومخرجات إعلامية ماتعة تليق بذائقة ووقت المستمعين.
وقد أطلقت "إذاعة جدة FM" برنامج ريادة في شهر فبراير الماضي، وتحديدًا في تاريخ 13 فبراير الذي يتزامن مع يوم الإذاعة العالمي، واستضافت خلال فترة تشغيل البرنامج أكثر من 15 ضيفًا، مثَّل كل منهم مجالًا بارزًا في المملكة، منها العقار، والأندية الرياضية، والسياحة، والفضاء. ويُعَدُّ المذيع "ماجد الجبرتي"، الصوت الإعلامي للبرنامج، حيث يملك خبرةً إذاعيةً زاخرةً بالعديد من البرامج الإذاعية الصباحية، والبرامج المصنَّفة في مجالات الرياضة والترفيه والسياسة.