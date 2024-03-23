دمج الخيال بالواقع على أرض السعودية.. "دراغون بول".. متنزه ترفيهي فريد عالمياً

انطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030، أولت الحكومة السعودية الجانب الترفيهي والإبداع فيه من أجل تنمية هذا القطاع، وجذب الاستثمارات الأجنبية وطرح أفكار جديدة لجذب السياح إلى زيارة أراضي المملكة بصفة مستديمة، وتوفير تجارب جديدة للسياحة السعودية في الداخل والخارج.
وتسعى هذه المشاريع إلى توفير فرص عمل جديدة لأكبر قدرٍ ممكنٍ من الكوادر الشابة، وإعطاؤهم فرصة لإثبات أنفسهم وطرح أفكارهم التي تستحق الدعم المالي والإداري.
من هنا عقدت شركة القدية للاستثمار، شراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع شركة الرسوم المتحركة اليابانية Toei Animation.
وأعلنت "القدية" تدشين متنزه دراغون بول، وهو المتنزه الترفيهي الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي يواكب المخطط الحضري لمدينة القدية ومكوناتها الرئيسة، حيث تم الإعلان عن إطلاق 3 أصول رئيسة بمدينة القدية حتى الآن، وهي: "منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية، واستاد الأمير محمد بن سلمان، ومضمار السرعة".
ويعد مشروع متنزه دراغون بول طفرة بداية المشاريع المشتركة بين شركة القدية وشركة Toei Animation، وهي نقطة البداية لانطلاق شراكة طويلة الأمد بين الشركتين؛ بما يُعزز مكانة مدينة القدية عالمياً كعاصمة للترفيه.
ويقع متنزه دراغون بول على بُعد ساعة واحدة من مطار الملك خالد الدولي، وعلى بُعد 40 دقيقة من وسط الرياض، وتبلغ مساحته 334 كيلو متراً مربعاً، وتمّ تصميم المتنزه ليتبنى فلسفة قوة اللعب في مدينة القدية، حيث يتمكّن الزوّار من خوض تجربة استثنائية في عالم دراغون بول الشهير، لتكون تجربة ترفيهية متميزة ومبتكرة وماتعة.
وتسعى المملكة إلى توفير المستلزمات العالمية كافة التي تُعزز من مكانتها على مستوى العالم في المجالات كافة، وعزّزت في خطتها الإستراتيجية الوطنية الجانب الترفيهي، لما يترتب عليه من مكانة عالمية مهمة على خريطة السياحة، كما يوفّر فرص عمل جديدة لكثيرٍ من الشباب؛ ليس على المستويين الوطني والمحلي فقط؛ بل على المستوى العالمي.
يُذكر أن مشروع القدية الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية، قد تم إدراجه في شهر مايو عام 2018م، بشكل رسمي كشركة مستقلة تحت اسم شركة القدية للاستثمار، وتعود ملكيتها بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة.