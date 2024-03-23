دمج الخيال بالواقع على أرض السعودية.. "دراغون بول".. متنزه ترفيهي فريد عالمياً

وأعلنت "القدية" تدشين متنزه دراغون بول، وهو المتنزه الترفيهي الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي يواكب المخطط الحضري لمدينة القدية ومكوناتها الرئيسة، حيث تم الإعلان عن إطلاق 3 أصول رئيسة بمدينة القدية حتى الآن، وهي: "منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية، واستاد الأمير محمد بن سلمان، ومضمار السرعة".