"الجدعان": التأمين من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي

وأضاف أن الدعم الحكومي لقطاع التأمين مشجّع جدًا، حيث يدفع القطاع حاليًا نحو النمو وتطوير بيئته التنظيمية، موضحًا أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة متاحة، وأن البنك المركزي السعودي اتخذ بعض القرارات التي ستسهم في جذب الاستثمارات والشركاء النوعيين، داعيًا المستثمرين للتفكير بجدية للاستثمار في هذا القطاع.