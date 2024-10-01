"العقار" تنفّذ 9 جولات رقابية خلال سبتمبر لضمان الامتثال في السوق العقاري

نفّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر سبتمبر، 9 جولات رقابية مشتركة شملت زيارة 153 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة؛ بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المنشآت.
وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري؛ حيث قامت فِرَقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 14.430 عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 14.538 إعلانًا عقاريًّا مخالفًا بالأماكن العامة، كما تَلَقّت الهيئة 511 بلاغًا عقاريًّا عبر قنواتها المختلفة، تم التعامل معها ومعاجلتها؛ فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 14.609 عمليات؛ حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
وطالبت الهيئة العامة للعقار، الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات؛ تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيفَ المخالفات والعقوبات المقررة لها؛ داعية المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات، من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.