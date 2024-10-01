"العقار" تنفّذ 9 جولات رقابية خلال سبتمبر لضمان الامتثال في السوق العقاري

وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري؛ حيث قامت فِرَقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 14.430 عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 14.538 إعلانًا عقاريًّا مخالفًا بالأماكن العامة، كما تَلَقّت الهيئة 511 بلاغًا عقاريًّا عبر قنواتها المختلفة، تم التعامل معها ومعاجلتها؛ فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 14.609 عمليات؛ حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.