ضِمن فعاليات منتدى الإعلام.. "مؤسس MBC": الإعلام المحايد "كذبة كبرى"

وعبّر عن فخره بالجهود الكبيرة التي تقدّمها وزارة الإعلام؛ واصفًا ما تقوم به في نشر الثقافة السعودية إعلاميًّا بـ"العمل العظيم والجبار"، وقال: "لم نتوقع أن نصل في أحلامنا إلى ربع ما نشاهده اليوم".