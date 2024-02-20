ضِمن فعاليات منتدى الإعلام.. "مؤسس MBC": الإعلام المحايد "كذبة كبرى"
وصف وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" مصطلح الإعلام المحايد، بأنه كذبة كبرى؛ لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين إعلام محايد وإعلام له مصداقية وأهداف واضحة.
ورحّب "آل براهيم" خلال مشاركته اليوم في جلسات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، بالموهوبين والمبدعين؛ مشيرًا إلى حاجة المجموعة لإبداعهم في جميع القطاعات.
وأوضح "آل براهيم" أن الإعلام الرقمي ليس بديلًا للقنوات والمنصات التقليدية؛ مشيرًا إلى أنه يأخذ الأخبار الحكومية من المصادر الرسمية مثل وكالة الأنباء السعودية (واس) وقناة الإخبارية؛ موضحًا أن الإنسان يعود إلى المصادر الإخبارية الرسمية والقنوات الرئيسية في ظل وجود الأخبار المفبركة.
وعبّر عن فخره بالجهود الكبيرة التي تقدّمها وزارة الإعلام؛ واصفًا ما تقوم به في نشر الثقافة السعودية إعلاميًّا بـ"العمل العظيم والجبار"، وقال: "لم نتوقع أن نصل في أحلامنا إلى ربع ما نشاهده اليوم".