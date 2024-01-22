"منتدى مكة للحلال" يبحث الاستدامة في سلاسل التوريد الغذائية

تنطلق فعاليات "منتدى مكة للحلال"، غدًا الثلاثاء، بمركز مكة المكرمة للمعارض، التابع للغرفة التجارية بالمنطقة، برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
ويناقش مختصون وخبراء، مجالات الابتكار والتسويق والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة، خلال جلسات اليومين الثاني والثالث من المنتدى الذي يتواصل خلال الفترة 23- 25 يناير الجاري.
وتدور الجلسات الحوارية، الأربعاء المقبل، عن التحولات الديموغرافية والسلوكية للعملاء، ودور التكنولوجيا والابتكار وآليات استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتأتي الجلسة الأولى بعنوان "الإبداع في استهداف شرائح جديدة من العملاء"، وتتناول الخدمات التكميلية مثل: التمويل والتأمين والخدمات اللوجستية.
وتتمحور الجلسة الثانية، حول "المنظومة الوطنية للحلال: الواقع والرؤية المستقبلية"، وستعرض رؤية وتطوير صناعة الحلال في المملكة وتعزيز الابتكار فيه.
فيما تناقش الجلسة الثالثة "أحكام الشريعة والرأي الشرعي في الصناعات الحلال الحديثة"، عبر طرح مفهوم الصناعات الحديثة ومجالاتها المختلفة.
وتستعرض الجلسة الأحكام الشرعية التي تستوعب التطورات المصاحبة لتلك الصناعات، وأبرز التحديات والمسائل المعاصرة التي تواجه الصناعات الحلال الحديثة.
وتتضمن جلسات اليوم الثالث والأخير، يوم الخميس، مناقشة عن صناعة الأغذية الحلال، بعنوان "الابتكار في مواكبة متطلبات السوق واتجاهات الاستدامة"، وتسلط الجلسة الضوء على الفرص الجديدة، وسبل تعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد الغذائية الحلال.
أما الجلسة الأخيرة في "منتدى مكة للحلال" فتأتي بعنوان "الإبداع والابتكار في تطبيقات التحول الرقمي لصناعة الحلال".
وتتناول أهمية التحول الرقمي، وتشجيع الابتكار والإبداع في استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في تطبيقات صناعة الحلال.