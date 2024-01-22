"منتدى مكة للحلال" يبحث الاستدامة في سلاسل التوريد الغذائية

وتتضمن جلسات اليوم الثالث والأخير، يوم الخميس، مناقشة عن صناعة الأغذية الحلال، بعنوان "الابتكار في مواكبة متطلبات السوق واتجاهات الاستدامة"، وتسلط الجلسة الضوء على الفرص الجديدة، وسبل تعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد الغذائية الحلال.