مركز "كايسيد" ورئيس البرلمان البرتغالي: حرية الدين جوهر الإنسانية

في المقابل، أشاد رئيس البرلمان البرتغالي بدور "كايسيد" وجهودها المستمرة على مدى عقد من الزمن في تعزيز مفهوم وبناء الحرية الدينية، وخاصة المنصة الرائدة التي أطلقها المركز في عام 2015 لحماية حرية الدين في أوروبا، معبرًا عن الثقة التي يوليها البرتغال وحكومتها للمركز، وتأكيداً على دوره الفاعل والمؤثر في حماية الحقوق الشخصية في الاعتقاد والدين.