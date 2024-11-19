"فقيه" توقع اتفاقية تعاون مع جمعية "حياة الطفل" لتطوير المرافق والخدمات الصحية والمناهج التعليمية

ومن جانبها، تسعى جمعية حياة الطفل إلى مساعدة الأطفال المرضى وأسرهم في التعامل مع الأمراض الحادة والمزمنة، والإصابات، والصدمات، وحالات الإعاقة والفقد، وذلك عبر خدمات تتماشى مع الممارسات المهنية العالمية والقيم والمبادئ الإسلامية.