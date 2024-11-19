"فقيه" توقع اتفاقية تعاون مع جمعية "حياة الطفل" لتطوير المرافق والخدمات الصحية والمناهج التعليمية

وقعت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، اتفاقية تعاون مع جمعية "حياة الطفل" في الرياض،
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين خدمات التدريب والتعليم وتقديم رعاية صحية شاملة للأطفال المرضى وأسرهم في مختلف المستشفيات والعيادات المتخصصة في المجموعة
وتأتي الاتفاقية في إطار التزام مجموعة فقيه للرعاية الصحية وجمعية حياة الطفل بتعزيز الرعاية الصحية الشاملة للأطفال في المملكة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم في مواجهة التحديات الصحية المختلفة.
كما ستسهم الاتفاقية في توفير بيئة علاجية آمنة وصديقة للأطفال، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية.
وبدورها، تلتزم مجموعة فقيه بدعم برنامج حياة الطفل من خلال توفير رعاية صحية شاملة للأطفال المرضى وتطوير برامج تدريبية للممارسين الصحيين.
كما تعمل على تحسين بيئة الرعاية الصحية لتكون أكثر ملاءمة وصديقة للأطفال، بالإضافة إلى تقديم برامج علاجية تساهم في تحسين جودة حياة الأطفال وأسرهم، وفقًا للمعايير العالمية.
ومن جانبها، تسعى جمعية حياة الطفل إلى مساعدة الأطفال المرضى وأسرهم في التعامل مع الأمراض الحادة والمزمنة، والإصابات، والصدمات، وحالات الإعاقة والفقد، وذلك عبر خدمات تتماشى مع الممارسات المهنية العالمية والقيم والمبادئ الإسلامية.