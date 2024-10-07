جنوب ووسط وشمال المملكة.. "اختلاف وقت دخول الطوالع والأنواء" في إيضاح لـ "المسند"

وأوضح "المسند"؛ أن ظهور ورؤية الطالع بُعيد الفجر شرقاً كأول ما يبزغ ويتضح، يختلف بين منطقةٍ وأخرى، وبوجهٍ عام يمكن القول إن المنازل والطوالع اليمانية كنجوم المربعانية -على سبيل المثال- (الإكليل، القلب، والشولة) تُشاهَد في الجنوب قبل الوسط، وفي الوسط قبل الشمال ببضعة أيام.