جنوب ووسط وشمال المملكة.. "اختلاف وقت دخول الطوالع والأنواء" في إيضاح لـ "المسند"

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ أن وقت دخول الطوالع والأنواء يختلف من مكانٍ لآخر، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون شروق الطالع وغروبه متشابهان في جنوب ووسط وشمال السعودية، مثله مثل أوقات شروق الشمس وغروبها.
وأوضح "المسند"؛ أن ظهور ورؤية الطالع بُعيد الفجر شرقاً كأول ما يبزغ ويتضح، يختلف بين منطقةٍ وأخرى، وبوجهٍ عام يمكن القول إن المنازل والطوالع اليمانية كنجوم المربعانية -على سبيل المثال- (الإكليل، القلب، والشولة) تُشاهَد في الجنوب قبل الوسط، وفي الوسط قبل الشمال ببضعة أيام.
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس": "والعكس صحيح الطوالع والمنازل الشامية؛ كالثريا مثلاً، تُشاهَد في الشمال قبل الوسط، وفي الوسط قبل الجنوب ببضعة أيام، والله أعلم".