أمير المدينة المنورة يعتمد مواقع خدمات ضيافة وإفطار الصائمين

كما شاهد أميرُ المنطقة عرضًا عن منجزات مبادرة "خير المدينة" التي انطلقت في العام 2020، وتحوّلت في أواخر العام 2023 إلى وقفٍ خيري يقدّم مجموعة واسعة من الأنشطة الخيرية والاجتماعية، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات والمؤسسات المانحة والقطاع الخاص.