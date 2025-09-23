اللواء البلوي: "اليوم الوطني" تجديد للعهد والاعتزاز بالوطن

أكّد اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد سالم البلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يُعد مناسبة عظيمة يحتفل بها أبناء الوطن تخليدًا لذكرى توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وتجديدًا للعهد والولاء للقيادة والوطن، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يستحضر صفحات التاريخ المضيئة التي تحكي عن الكفاح والإصرار والتضحيات التي بذلها الآباء والأجداد لتأسيس وطن قوي ومتماسك.

وأضاف أن اليوم الوطني يمثل فرصة لتأكيد مشاعر الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، حيث يلتف الشعب حول رايته الخضراء رمز العزة والكرامة، ويُعبرون عن فرحتهم بالاحتفالات والفعاليات التي تُقام في مختلف أنحاء البلاد، كما يُمثل وقفة للتأمل في إنجازات الوطن الحاضرة والطموحات المستقبلية التي يسعى إلى تحقيقها في مجالات التنمية والتعليم والاقتصاد والتقنية وغيرها.

وأشار اللواء البلوي إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أسهمت في فتح آفاق جديدة للمواطن والمقيم، فأتاحت فرص عمل متنوعة، وعززت جودة الحياة، وجعلت المملكة وجهة جاذبة للاستثمار والسياحة العالمية، مؤكداً أن هذه الرؤية ليست مجرد خطة تنموية، بل هي طموح أمة وإرادة قيادة وشعب يتطلعون جميعًا نحو مستقبل مشرق يجسد مكانة المملكة كقوة عالمية مؤثرة ويحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وبيّن أن معنى اليوم الوطني لا يقف عند حدود الاحتفال فقط، بل هو رسالة وفاء وولاء، نُعاهد من خلالها أنفسنا على حماية الوطن، والحفاظ على مكتسباته، والعمل بجد وإخلاص من أجل رفعته بين الأمم، لافتًا إلى أن الوطن هو الحضن الآمن، والهوية الراسخة، والبيت الكبير الذي يجمع أبناءه تحت رايته.

وختم اللواء البلوي تصريحه بالتأكيد على أن اليوم الوطني مناسبة تتجدد كل عام، لكنها تظل راسخة في القلوب والوجدان، لأنها تذكرنا بأن حب الوطن فعل يومي، وعطاء متواصل، ومسؤولية يشترك فيها الجميع من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء.