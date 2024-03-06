"إمارة مكة": إجراءات نظامية رادعة ضد الدعاوى الباطلة أو الشكاوى الكيدية

واصلت إمارة منطقة مكة المكرمة توعيتها بمخاطر الدعاوى الكيدية، موضحةً أن كل من ثبت تقديمه ضد شخص بصفته "الوظيفية أو الشخصية" بدعاوى باطلة أو غير صحيحة سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة ضده، ويطبق بحقه قرار مجلس الوزراء رقم 94 في 25/4/1406هـ، المتعلق بالشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة ويحال للنيابة العامة.