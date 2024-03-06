محليات
"إمارة مكة": إجراءات نظامية رادعة ضد الدعاوى الباطلة أو الشكاوى الكيدية
أكدت أنه بإمكان المدعى عليه التقدم بصحيفة دعوى أمام المحكمة المختصة
واصلت إمارة منطقة مكة المكرمة توعيتها بمخاطر الدعاوى الكيدية، موضحةً أن كل من ثبت تقديمه ضد شخص بصفته "الوظيفية أو الشخصية" بدعاوى باطلة أو غير صحيحة سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة ضده، ويطبق بحقه قرار مجلس الوزراء رقم 94 في 25/4/1406هـ، المتعلق بالشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة ويحال للنيابة العامة.
وأضافت الإمارة أنه بإمكان المدعى عليه التقدم ضده "لقاء الحق الخاص" بصحيفة دعوى أمام المحكمة المختصة وفقًا للمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية.