"مفتي المملكة": صلاة الاستسقاء من صور اللجوء إلى الله واستشعار عظمته والتأسي برسوله الكريم

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ: إن صلاة الاستسقاء عبادة يتقرب بها المسلمون إلى ربهم، وليعلموا أنهم مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم، فيُشرع الخروج لها عند أمر ولي أمر المسلمين بأدائها، وفيها من المنافع الجليلة: أولًا: التأسي بسنة النبي الكريم ﷺ، فكان من هديه ﷺ أنه إذا أجدبت الأرض في زمانه خرج بالناس، واستسقى لهم صباحًا، وخطبهم وذكّرهم، واستغاث الله عز وجل فأغاثه، وكان ﷺ يستغيث أحيانًا في خطبة الجمعة، فهذه هي السنة؛ فلا يرغب المسلم عنها كسلًا.