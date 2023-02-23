محام محذرًا: مصور المتحرش وناشر الفيديو يعاقب بتغريمه نصف مليون والسجن لمدة 12 شهرًا

‫ودعا "المحيميد" خلال حديثه لبرنامج الراصد⁩ على قناة الإخبارية مع الإعلامي عبدالله الغنمي إلى أنه "يجب أن نفرّق بين التوثيق الذي نص عليه نظام الإثبات القضائي الذي يكون بالدليل الرقمي، سواء التصوير أو المحادثات التي تتم عن طريق الجوال، وبين أن تسيء استخدام هذا الدليل ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا تكون خرجت من نظام الإثبات إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولذلك يعاقب القانون بالغرامة 500 ألف والسجن إلى مدة عام".