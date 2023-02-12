"التجارة" تٌشهر بالمواطن "عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المطوع" والمقيم "محمد عبدالمنعم محمد علي" لارتكابهما جريمة التستر في المقاولات

كما تم ضبط أدلة مادية بحوزة المقيم تؤكد تصرفه في المؤسسة تصرف المالك، إلى جانب ثبوت زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتوافق مع مهنته "محاسب عام" بمرتب 10 آلاف ريال شهرياً، وإخفاءه الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع بهدف تحويلها إلى خارج المملكة بشكل غير نظامي.

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