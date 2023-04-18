تنشر "هدايات" وومضات توعوية.. شاشات توعوية للمعتكفين في المسجد الحرام

وبيّن أنها تحتوي على ومضات و"هدايات" حول فضائل الاعتكاف، وليلة القدر، والحث على الإقبال على الله عز وجل في هذه الليالي المباركة، مدعمة بآيات من كتاب الله العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تُبَين منهجه عليه الصلاة والسلام خلال هذه العشر المباركة.