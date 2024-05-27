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وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيرلندي ويناقشان العلاقات الثنائية بين البلدين

الجانبان بحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيرلندي ويناقشان العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية أيرلندا ميشيل مارتن، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا الدكتور خالد الجندان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.

فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية
وزير خارجية أيرلندا
ميشيل مارتن

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