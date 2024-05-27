وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيرلندي ويناقشان العلاقات الثنائية بين البلدين

وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا الدكتور خالد الجندان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.