"هيئة النقل" تضبط 419 مخالفًا خلال أسبوع لممارستهم نقل الركاب دون ترخيص

وبيّنت أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ (1446/08/24هـ)، شدد على منع ممارسة النقل دون ترخيص، ونصّ على غرامات تصل إلى (11) ألف ريال وحجز المركبة 25 يومًا عند تكرار المخالفة في حالة "المناداة"، فيما تصل العقوبات إلى (20) ألف ريال وحجز المركبة حتى 60 يومًا مع إمكانية بيعها في مزاد علني وإبعاد غير السعودي حال تكرار المخالفة.