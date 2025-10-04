"هيئة النقل" تضبط 419 مخالفًا خلال أسبوع لممارستهم نقل الركاب دون ترخيص

واصلت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل جولاتها التفتيشية، وضبطت خلال الفترة من السبت حتى الجمعة (27 سبتمبر – 3 أكتوبر) (419) مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص "الكدادة"، حيث أُوقعت بحقهم الإجراءات النظامية التي تضمنت حجز المركبات وفرض غرامات مالية، وذلك في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت (236) مخالفًا قاموا بالأعمال التحضيرية "المناداة" باستخدام سياراتهم الخاصة، و(183) مخالفًا نقلوا الركاب بطرق غير نظامية على متن مركباتهم الخاصة.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها لتعزيز التنافسية في قطاع النقل، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على جودة الخدمة وسلامة الركاب، مشيرةً إلى أن ذلك يسهم في رفع معدل الامتثال، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وبيّنت أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ (1446/08/24هـ)، شدد على منع ممارسة النقل دون ترخيص، ونصّ على غرامات تصل إلى (11) ألف ريال وحجز المركبة 25 يومًا عند تكرار المخالفة في حالة "المناداة"، فيما تصل العقوبات إلى (20) ألف ريال وحجز المركبة حتى 60 يومًا مع إمكانية بيعها في مزاد علني وإبعاد غير السعودي حال تكرار المخالفة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الاطلاع على أنظمة ولوائح النقل البري عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: (https://www.tga.gov.sa).