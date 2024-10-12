"وزارة الحج" تشدد على ضرورة الالتزام بالتاريخ والمدة المحددة للبقاء في الروضة الشريفة

وأشارت الوزارة إلى أن التصريح يمنح الحاج أو المعتمر فرصة لتحقيق أمنيته بالصلاة في الروضة الشريفة، وذلك ضمن تنظيمات تهدف إلى تسهيل الوصول مع الحفاظ على انسيابية الحركة.