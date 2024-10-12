"وزارة الحج" تشدد على ضرورة الالتزام بالتاريخ والمدة المحددة للبقاء في الروضة الشريفة

علقت وزارة الحج والعمرة على إمكانية إصدار التصاريح للصلاة في الروضة الشريفة بسهولة عبر تطبيقَي “نُسُك” و”توكلنا”؛ إذ أكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة X ضرورة الالتزام بالتاريخ والمدة المحددة للبقاء في الروضة.
وأشارت الوزارة إلى أن التصريح يمنح الحاج أو المعتمر فرصة لتحقيق أمنيته بالصلاة في الروضة الشريفة، وذلك ضمن تنظيمات تهدف إلى تسهيل الوصول مع الحفاظ على انسيابية الحركة.
ونوهت الوزارة بأهمية الوصول في الوقت المحدد وفق التصريح، مع التزام الزوار بالتعليمات لضمان تجربة روحية سلسة وآمنة للجميع.