ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الهولندي.. والجانبان يستعرضان علاقات الصداقة بين البلدين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، السيد مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا.
ورحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال برئيس الوزراء الهولندي في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر هو عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
وشهد الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشئون المناخ عادل الجبير (الوزير المرافق)، وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد العطية.
فيما حضره من الجانب الهولندي، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البردا، ومستشار الأمن القومي السيد أدريان آيسلستين، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مارك جيريتسن، وعدد من المسؤولين.