ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الهولندي.. والجانبان يستعرضان علاقات الصداقة بين البلدين

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشئون المناخ عادل الجبير (الوزير المرافق)، وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد العطية.