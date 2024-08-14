محليات
"الخارجية" تطرح وظائف تعاقدية للعمل في بعثات المملكة بالخارج
بمسمى "أخصائي أمني" لحَمَلة الدبلوم وأعلى
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية توافُر وظائف تعاقدية؛ لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في بعثات المملكة في الخارج، بمسمى "أخصائي أمني".
وأوضحت "الخارجية" أن الحد الأدنى للمؤهل العلمي المطلوب لشغل هذه الوظيفة التعاقدية هو الدبلوم بعد الثانوية بأحد التخصصات الآتية: (العلوم الأمنية، أو الدراسات الأمنية، أو الأمن والسلامة)، أو أحد التخصصات العلمية ذات الصلة.
وبيَّنت أنه يمكن للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم عبر الرابط الإلكتروني: (https://jobs.mofa.gov.sa/#ar/sites/CX_4003).