"الخارجية" تطرح وظائف تعاقدية للعمل في بعثات المملكة بالخارج

وأوضحت "الخارجية" أن الحد الأدنى للمؤهل العلمي المطلوب لشغل هذه الوظيفة التعاقدية هو الدبلوم بعد الثانوية بأحد التخصصات الآتية: (العلوم الأمنية، أو الدراسات الأمنية، أو الأمن والسلامة)، أو أحد التخصصات العلمية ذات الصلة.