"السليمان": بعد تطوير المناهج.. المعلم والبيئة التعليمية في قلب معادلة تطوير التعليم

جوهر المشكلة في البيئة التعليمية

يؤكد الكاتب أن تطوير المناهج ضرورة تعليمية واقتصادية واجتماعية، لكنه يشدد على أن «ما لا يقل أهمية هو تطوير وسائل التعليم وتعزيز البيئة التعليمية والمدرسية لتُحدِث التغيير الأكبر وتُعمِّق الأثر». ويسأل بواقعية: هل تغير شيء في بيئة المعلم والمعلمة؟ هل هم اليوم في حال أفضل مما كانوا عليه قبل سنوات؟