وزارة الحج والعمرة تنفِّذ تجربة فرضية لنقل وتفويج الحجاج في المشاعر المقدسة

نفَّذت وزارة الحج والعمرة - مُمثلةً بالإدارة العامة للنقل أمس الخميس، تجربة فرضية لنقل وتفويج الحجاج بالمشاعر المقدسة، تمثلت في تفويج أكثر من 1,300 حافلة دفعة واحدة خلال ما يقارب 3 ساعات ونصف، شملت 4 مراحل من عمليات التفويج: التصعيد إلى عرفات، الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، ثم الإفاضة من مزدلفة إلى منى، وعودة الرد الثاني إلى مشعر عرفات، وذلك بالشراكة مع أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة ذات علاقة في الحج، وأكثر من 3,000 عنصر بشري.