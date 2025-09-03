بالفيديو.. مدارس الموهوبين الثقافية تفتح أبوابها في الرياض وجدة

في خطوة لافتة، انطلق العام الدراسي الأول لأكاديمية الفنون والثقافة عبر افتتاح مدارس الموهوبين الثقافية في الرياض للبنين، وفي جدة للبنات، بالشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة، تحت مظلة إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية.