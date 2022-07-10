جمعية السلام للإغاثة والطوارئ تشارك في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام

بالشراكة مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل شاركت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام من خلال خبراتها المتتالية في تقديم الخدمات الإسعافية وإدارة الحشود والأمن والسلامة التي امتدت من عام 2014 إلى حج هذا العام، لتكون هذه المشاركة جزءاً من مسيرة الجهود التطوعية التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تنظيم و إنجاح مواسم الحج والعمرة.