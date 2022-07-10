جمعية السلام للإغاثة والطوارئ تشارك في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام

بالشراكة مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل شاركت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام من خلال خبراتها المتتالية في تقديم الخدمات الإسعافية وإدارة الحشود والأمن والسلامة التي امتدت من عام 2014 إلى حج هذا العام، لتكون هذه المشاركة جزءاً من مسيرة الجهود التطوعية التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تنظيم و إنجاح مواسم الحج والعمرة.
وأكد المتحدث الإعلامي ومدير التطوع في جمعية السلام للإغاثة والطوارئ محمد آل مداوي أن الجمعية شاركت بنحو مائة متطوع ومتطوعة حضروا من مختلف مناطق المملكة، ومن مختلف التخصصات العملية.
وأضاف أن التطوع في الجمعية لا يقتصر على الخدمات المقدمة بالحج والعمرة، بل تتنوع لتشمل المبادرات الوطنية والاجتماعية والتدريب والتأهيل في مختلف المجالات كالإغاثة والطوارئ والبحث والإنقاذ المائي والبري.
ورحّب بالراغبين في التطوع والانضمام للجمعية من كلا الجنسين من خلال القنوات الرسمية الخاصة بالجمعية "تويتر" على حساب salam_org، والواتساب على رقم: 0501163388
كما أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود المالكي بالجهود والتسهيلات التي قدمها شركاء النجاح في تذليل الصعوبات والتحديات التي قد تقف حاجزاً أمام تمكين الجمعية ومتطوعيها من أداء مهامهم.