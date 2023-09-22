عدسة "سبق" تُوثِّق.. أمير جازان يشارك زوَّار "القرية" احتفالاتهم باليوم الوطني

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عدسة "سبق" تُوثِّق.. أمير جازان يشارك زوَّار "القرية" احتفالاتهم باليوم الوطني
تجوَّل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، مساء اليوم بين زوار فعاليات "القرية التراثية"، التي نظمتها أمانة جازان احتفاء باليوم الوطني في كورنيش مدينة جيزان الجنوبي.
واستمع أمير جازان لشرح مفصل عن فعاليات اليوم الوطني بالمنطقة من المشرف العام على فعاليات اليوم الوطني أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، واطلع على الفعاليات المقامة والمعارض التفاعلية، وعروض الأزياء التراثية والفلكلور الشعبي، والأركان المختلفة، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن الغالي.
وأثنى على ما تقدمه أمانة جازان من فعاليات مميزة وراقية، تتناسب مع هذه المناسبة الوطنية، ومن محتوى متنوع يشمل أهم الجوانب الوطنية، ويسهم في تعريف الزوار بأهمية تاريخ بلادهم.