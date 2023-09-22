عدسة "سبق" تُوثِّق.. أمير جازان يشارك زوَّار "القرية" احتفالاتهم باليوم الوطني

واستمع أمير جازان لشرح مفصل عن فعاليات اليوم الوطني بالمنطقة من المشرف العام على فعاليات اليوم الوطني أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، واطلع على الفعاليات المقامة والمعارض التفاعلية، وعروض الأزياء التراثية والفلكلور الشعبي، والأركان المختلفة، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن الغالي.