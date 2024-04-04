بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.. "تجمع الرياض الأول" يحذر من الألعاب النارية

وشدد "التجمع الأول" على مراقبة أولياء الأمور لأطفالهم حيث إن صغار السن هم الأكثر عرضة لحوادث الألعاب النارية، وعدم السماح لهم بشرائها أو العبث بها، كما حث في حال حدوث الإصابة على سرعة نقل المصاب إلى أقرب قسم طوارئ، وذلك لاتخاذ الإجراء الطبي اللازم، وضرورة الحصول على الإسعافات الأولية حتى لا يتفاقم الوضع الصحي في حال تأخر الحالة بالوصول إلى المستشفى.