"فلكية جدة": سماء المملكة تشهد ذروة زخة شهب "الجباريات"

وبيّن أن زخة الجباريات من الزخات المتوسطة، إذ يمكن مشاهدة نحو 20 شهابًا في الساعة من المواقع البعيدة عن أضواء المدن، مشيرًا إلى أن مصدرها المذنب "هالي" الذي سيقترب من الشمس مجددًا في يوليو 2061، وأن بعض الشهب قد تترك ذيولًا مضيئة تُرى بالعين المجردة.