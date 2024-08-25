بما يتواكب مع تعاليم الإسلام السمحة.. "أرامكو" تُعلن إطلاق شركة غير ربحية لرعاية الحيوانات الضالة

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم، إطلاق شركة "أُلفة" لرعاية الحيوان، وهي شركة غير ربحية ستركز أعمالها على خدمات إيواء الحيوانات الضالة وتقديم الرعاية الصحية البيطرية لها، والتقليل من تكاثرها العشوائي، والإسهام في توفير برامج التوعية والخدمات التي تعزز الجهود المجتمعية في المنطقة الشرقية والمملكة؛ للتعامل مع الحيوان بما يتواكب مع السلوك الحضاري وتعاليم الدين الإسلامي السمحة.