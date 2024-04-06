"اليوسفي": البيعة السابعة المباركة لولي العهد مثَّلت نقطة تحوُّل حقيقي للمملكة

وأشار إلى أن ركيزة الأمن والدفاع كانت أهم التحديات التي أولاها سمو ولي العهد اهتمامًا كبيرًا، بدءًا من حملة شاملة لمكافحة تجارة وترويج المخدرات، وكذلك جهود مكافحة الإرهاب والتطرف؛ إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية، وتقليل التهديدات الأمنية.. ثم ركيزة العلاقات الدولية التي شهدت السعودية فيها تعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، وتوقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع دول عدة؛ لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.