تزلج على الرمال و"شبة ضو" وشواء.. سحر التخييم بالجوف يحكي قصصه

وتتنوع جلسات المتنزهين ما بين "الرواق"، وهو حائط مصنوع من السدو لجلسة مؤقتة لصدّ الرياح والتخييم، ولكن يبقى التخييم هو التجربة الممتعة في أوقات العشب بمنطقة الجوف، حيث تبدأ أعمدته بالنهوض منذ ولادة الأجواء الباردة وتستمر واقفة حتى رحيل الربيع، وتتنوع الأجواء داخل المخيمات بدءًا من تجميلها بألوان السدو المختلفة إلى شبة النار، وتحضير القهوة والشاي والطبخ والشواء، وتحفها جلسات برية متنوعة بديكور شعبي من موروث المنطقة.