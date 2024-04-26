شاهد.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 15 من طلاب "جامعة سطام"

وثمن "الطلحي" لأمير منطقة الرياض رعايته حفل التخرّج، معرباً عن سعادته وتقديره لحضور الأمير هذه المناسبة، وقال: إنها المناسبة الفارقة تتجدد سنوياً في مسيرة الجامعة وفي مسيرة الطلاب والطالبات الذين يجنون ثمرة الاجتهاد والمثابرة، ويقفون على مشارف مرحلة جديدة من مراحل الحياة بعد أن قضوا سنوات في التحصيل العلمي ينهلون خلالها المعرفة من منابعها الأصيلة، محفوفين في ذلك بعطاء واهتمام أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، الذين ندبوا أنفسهم لخدمة العلم، وإفادة طلبته وصولاً إلى كل جديد ينفع المجتمع، ويسهم في التنمية الوطنية بعون الله تعالى، مشيراً إلى أنه يتم الاحتفاء هذا اليوم بتخريج عدد من خريجي مختلف التخصصات والبرامج".