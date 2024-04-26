شاهد.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 15 من طلاب "جامعة سطام"

رعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز حفل تخريج الدفعة الـ 15 من طلاب وطالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وذلك في الاستاد الرياضي بالجامعة.
وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مقر الحفل بالجامعة، الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي.
وأعرب أمير منطقة الرياض عن سعادته بمشاركة أبنائه وبناته طلاب وطالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز فرحتهم، منوهاً بما لمسه من إنجازات وتنظيم في الجامعة، وقال: "أنا سعيد أن أكون بين ردهة هذه الجامعة الفتية التي تسير بخطى ثابتة إلى المستقبل وحققت الكثير وستحقق المزيد"، مهنئاً الخريجين والخريجات بهذا الإنجاز، سائلاً الله لهم التوفيق في خدمة الدين والملك والوطن.
وبعد السلام الملكي، ومسيرة الخريجين والخريجات، بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين، التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.
ثم أدى الخريجون والخريجات القَسَم، وشاهد أمير الرياض والحضور عرضاً مرئياً عن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
بعد ذلك ألقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي، كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على كل الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.
وثمن "الطلحي" لأمير منطقة الرياض رعايته حفل التخرّج، معرباً عن سعادته وتقديره لحضور الأمير هذه المناسبة، وقال: إنها المناسبة الفارقة تتجدد سنوياً في مسيرة الجامعة وفي مسيرة الطلاب والطالبات الذين يجنون ثمرة الاجتهاد والمثابرة، ويقفون على مشارف مرحلة جديدة من مراحل الحياة بعد أن قضوا سنوات في التحصيل العلمي ينهلون خلالها المعرفة من منابعها الأصيلة، محفوفين في ذلك بعطاء واهتمام أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، الذين ندبوا أنفسهم لخدمة العلم، وإفادة طلبته وصولاً إلى كل جديد ينفع المجتمع، ويسهم في التنمية الوطنية بعون الله تعالى، مشيراً إلى أنه يتم الاحتفاء هذا اليوم بتخريج عدد من خريجي مختلف التخصصات والبرامج".
ثم أعلن رئيس الجامعة تخرج الدفعة الـ 15 من العام الدراسي 1444 - 1445هـ وقدم مجموعة من طلاب وطالبات الجامعة أوبريت وطنياً.
وفي ختام الحفل، تشرف رئيس الجامعة ووكلاء الجامعة بالتقاط الصور الجماعية مع أمير الرياض فيصل بن بندر.