أكثر من 59 ألف وجبة حفظتها "خيرات" في مهرجان الإبل السابع

وذكرت الجمعية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوجبات المحفوظة بلغ 59.300 وجبة، استفادت منها 3.232 أسرة، وجرت تغطية 1.635 مناسبة، عبر أسطول بلغ 20 سيارة مجهزة، و70 عاملًا مدربين على جمع وفرز الفائض من الطعام الصالح، وإيصاله إلى المستفيدين وفق أفضل معايير الجودة والسلامة.