أكثر من 59 ألف وجبة حفظتها "خيرات" في مهرجان الإبل السابع

أنهت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، خلال نسخته السابعة لعام 2022م.
وذكرت الجمعية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوجبات المحفوظة بلغ 59.300 وجبة، استفادت منها 3.232 أسرة، وجرت تغطية 1.635 مناسبة، عبر أسطول بلغ 20 سيارة مجهزة، و70 عاملًا مدربين على جمع وفرز الفائض من الطعام الصالح، وإيصاله إلى المستفيدين وفق أفضل معايير الجودة والسلامة.
وأكد المشرف العام على "خيرات" عبدالله السبيعي، حرص الجمعية على نشر ثقافة حفظ النعمة بين المشاركين في المهرجان، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، والارتقاء بالعمل الخيري بصورة احترافية ومميزة.
ونوّه في هذا الصدد إلى تعاون وجهود نادي الإبل، برئاسة المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، وجميع العاملين بالمهرجان، وعلى رأسهم المدير التنفيذي للنادي المهندس بندر القحطاني، مقدمًا التهنئة باسم الجمعية ومنسوبيها على نجاح الحدث الدولي في نسخته السابعة.