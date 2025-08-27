"أسبوع كيتا": يقدم خصومات بنسبة 50% وتوصيل مجاني وسريع!
عشاق الطعام في السعودية على موعد جديد مع تجربة لا تُفوّت. "أسبوع كيتا" يعود في نسخته الثانية، ليترسّخ كفعالية شهرية يترقبها الجميع.
ابتداءً من اليوم السادس والعشرين من كل شهر ولمدة سبعة أيام، يقدّم "أسبوع كيتا" للعملاء في مختلف أنحاء المملكة خصماً بنسبة 50% للاستمتاع بأطباقهم المفضلة من أشهر المطاعم، مع توصيل مجاني وسريع.
من الشاورما إلى السوشي، ومن البرغر إلى البرياني و الكبسة، "أسبوع كيتا" هو الفرصة المثالية لتدليل نفسك بأطباقك المفضلة أو لاكتشاف نكهات جديدة، بنصف السعر فقط. فكّر فيه كفرصتك الشهرية لتدلّل نفسك بما لذّ وطاب!
والأمر لا يقتصر على الخصومات فقط، فمع متوسط وقت توصيل يبلغ 30 دقيقة، تضمن كيتا وصول وجبتك بسرعة، سواء كنت تخطط لعشاء عائلي، أو تبحث عن وجبة غداء سريع في العمل، أو تتغلب على جوع منتصف الليل.
"أسبوع كيتا" يكتسب شعبية متزايدة بسرعة، حيث أظهر التفاعل المبكر أن عشاق الطعام في السعودية يتجاوبون مع فكرة الدمج بين التوفير الكبير والتوصيل السريع الموثوق، ليصبح هذا الأسبوع حدثًا شهريًا يُنتظر من قبل الجميع.
اضبط منبّهك، افتح تطبيق كيتا، واستمتع بأسبوع من النكهات اللذيذة. طعامك المفضل، بنصف السعر، كل شهر، يُوصَل خلال 30 دقيقة. "كيتا" تلتزم بمساعدتك على "تناول طعام أفضل، والعيش بشكل أفضل".