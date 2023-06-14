بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": هل تصمد الأندية الأدبية في دائرة القطاع غير الربحي أم تتوارى؟

استعرض برنامج يا هلا بالعرفج خبرًا من خلال فقرة خبر الأسبوع، يدور حول إلحاق وزير الثقافة الأندية الأدبية بمركز القطاع غير الربحي، وتحدث من خلاله عامل المعرفة العرفج عن حال الأندية الأدبية حاليًا، فهل تستطيع الأندية بعد أن أدت رسالتها الصمود في دائرة القطاع غير الربحي أم تتوارى..!؟