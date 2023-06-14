بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": هل تصمد الأندية الأدبية في دائرة القطاع غير الربحي أم تتوارى؟
استعرض برنامج يا هلا بالعرفج خبرًا من خلال فقرة خبر الأسبوع، يدور حول إلحاق وزير الثقافة الأندية الأدبية بمركز القطاع غير الربحي، وتحدث من خلاله عامل المعرفة العرفج عن حال الأندية الأدبية حاليًا، فهل تستطيع الأندية بعد أن أدت رسالتها الصمود في دائرة القطاع غير الربحي أم تتوارى..!؟
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع رجل الأعمال "سلطان السمان" وهو يتحدث عن علاقته بالمشي، خاصة في وقت السفر؛ إذ إنه يستوحي أفكار التصاميم من الموروث الشعبي للدول التي يزورها، كما أبدى تحفظه على بعض سديريات العرفج.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، عرض البرنامج صورة لإحصائية توضح أن السعوديين هم أكثر الناس استعدادًا لعمل الخير، والأكثر استعدادًا من أجل التبرع بالدم على مستوى العالم.
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض من خلالها عامل المعرفة كتاب "مذكرات أحمد علي بن أسد الله الكاظمي"، وهو كتاب يركز على تاريخ مكة والرياض بشكل مكثف، كما عرض مقطعًا للباحث "منصور العساف" وهو يتحدث عن قصته مع الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى الباحث عبدالله اليامي قصة أغنية أول دفعة بنات تخرجت من جامعة الملك سعود، من غناء الفنان" محمد عبده"، وكلمات الأمير "بدر بن عبدالمحسن".