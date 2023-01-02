متوفى دماغيًا يُنقذ حياة مريضتين في الرياض وخميس مشيط

وقام المستشفى بالإبلاغ عن وجود حالة وفاة دماغية، بعد تشخيص الحالة وتوثيقها وفق البروتوكول الوطني المعمول به في المملكة، والحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغيًا.