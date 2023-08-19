بتواجد جميع القيادات.. ‏‎700 ألف طالب وطالبة في جدة يعودون إلى مدارسهم غدًا‏

تستقبل مدارسُ جدة، غدًا الأحد، أكثرَ من 700 ألف طالب وطالبة، في مختلف المراحل الدراسية بعد تمتُّعهم بالإجازة الصيفية، ليستكملوا رحلتهم التعليمية للعام الدراسي الجديد مع معلميهم ومعلماتهم.
وأنهت الإدارةُ العامة لتعليم جدة كافةَ استعداداتها لعودتهم لمدارسهم بعد تهيئتها خلال الفترة الماضية.
ورحّبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، بالطلاب والطالبات الذين سيستهلّون عامهم الدراسي الجديد بكل جدية، موضحة أن المدارس استعدّت لاستقبال الطلاب والطالبات ليكملوا مسيرتهم التعليمية والتربوية.
وأشارت "اللهيبي" إلى أن جميع الإدارات المعنية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز المهمات المناطة بها وفق خطط الاستعداد المعتمدة لضمان انطلاقة موفقة للعام الدراسي منذ الحصة الدراسية الأولى.
وذكرت أن جميع قيادات الإدارة ومكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات التربويين سيتواجدون منذ الصباح في الميدان لتقديم الدعم للمدارس والاطمئنان على سير اليوم الدراسي بكل جدية وانضباط.
وأشادت "اللهيبي" بالجهود التي بذلها مديرو ومديرات المدارس وطواقمها التعليمية والإدارية لتهيئة مدارسهم وتجهيزها لاستقبال الطلبة وبداية العام الدراسي بكل همة ونشاط.
وثمّنت التعاون والشراكة مع أولياء أمور الطلبة، وحرصهم ومتابعتهم وتواصلهم المستمرّ مع مدارس أبنائهم.