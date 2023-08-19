بتواجد جميع القيادات.. ‏‎700 ألف طالب وطالبة في جدة يعودون إلى مدارسهم غدًا‏

تستقبل مدارسُ جدة، غدًا الأحد، أكثرَ من 700 ألف طالب وطالبة، في مختلف المراحل الدراسية بعد تمتُّعهم بالإجازة الصيفية، ليستكملوا رحلتهم التعليمية للعام الدراسي الجديد مع معلميهم ومعلماتهم.