برعاية الملك.. "التخصصات الصحية" تحتفي بـ9552 خريجًا وخريجة الاثنين القادم

يُذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أطلقت برامج البورد السعودي في عام 1994م ضمن دورها في وضع البرامج التخصصية المهنية، وإقراراها والإشراف عليها، وتُعَد الشهادة الأعلى في مجال التخصص من حيث تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في المستشفيات المعتمدة من قِبَل الهيئة بناءً على توفر متطلبات محددة للاعتماد؛ حيث يتم الإشراف على التدريب من قِبَل لجان إشرافية متخصصة من المدربين، ومديري البرامج، والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية والتدريب مع وجود ممثل للمتدربين في كل لجنة؛ وذلك لتحسين جودة الكوادر الطبية للإسهام في دعم تنافسية المواطن عالميًّا، وضمان جاهزية المواطنين في جميع مراحل الحياة من خلال الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.