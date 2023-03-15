بـ4 ملايين و150 ألف ريال.. "ط1" تسجل أعلى سعر في مزاد اللوحات الإلكتروني

سجلت اللوحة ذات الحرف والرقم (ط1) أعلى سعر في مزاد اللوحات الإلكتروني الذي بدأ يوم الأحد، وانتهى مساء أمس الثلاثاء، بمبلغ 4 ملايين و150 ألف ريال، لتكون الأعلى سعرًا في ختام مزاد اللوحات الإلكتروني في فئة حرف ورقم وحرفين ورقمين عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.
وجاءت في المركز الثاني اللوحة ذات الحرف والرقم (ع 4) بمبلغ مليونين و710 ألف ريال، ثم اللوحة ذات الحرفين والرقمين (م م 22) التي بيعت بمبلغ مليون و470 ألف ريال.
وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء حتى غدٍ الخميس، حيث تم طرح 50 لوحة مميزة للمزايدة عليها من خلال منصة "أبشر" التي تُمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا، وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة عبر الرابط https://2u.pw/BOA38n دون الحاجة لزيارة مقارّ الإدارة العامة للمرور.
وسجلت اللوحة ذات الحرف والرقم (س ق ى 4) أعلى سعر في مزايدة اللوحات الإلكتروني منذ بداية المزاد صباح اليوم وحتى لحظة إعداد الخبر؛ حيث وصل سعر اللوحة 14 ألف ريال.