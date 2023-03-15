بـ4 ملايين و150 ألف ريال.. "ط1" تسجل أعلى سعر في مزاد اللوحات الإلكتروني

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء حتى غدٍ الخميس، حيث تم طرح 50 لوحة مميزة للمزايدة عليها من خلال منصة ‎"أبشر" التي تُمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا، وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة عبر الرابط https://2u.pw/BOA38n دون الحاجة لزيارة مقارّ الإدارة العامة للمرور.