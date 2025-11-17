الحقيل يفتتح "سيتي سكيب 2025" ويعلن توقيع اتفاقيات بـ161 مليار ريال

افتتح معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، أعمال معرض "سيتي سكيب العالمي 2025" في العاصمة الرياض، تحت شعار "مستقبل الحياة الحضرية"، بمشاركة واسعة من مطورين ومستثمرين وخبراء من مختلف دول العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، رفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على دعمها المستمر للقطاعين البلدي والعقاري، مما عزّز من مكانة المملكة كنموذج عالمي في التنمية الحضرية، ومكّنها من تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأكد الوزير الحقيل أن "سيتي سكيب" أصبح منصة سعودية دولية تعكس ما وصلت إليه المملكة من تطور عمراني واقتصادي، مشيرًا إلى أن المعرض شهد توقيع اتفاقيات وصفقات عقارية بأكثر من 161.2 مليار ريال خلال أول يومين، ما يعكس قوة السوق العقارية السعودية وحيويتها.
وأوضح أن مساهمة قطاعي التشييد والبناء والعقار بلغت 13.8% من الناتج المحلي حتى الربع الثاني من 2025، فيما بلغت مساهمتهما في سوق العمل 15.5% من إجمالي الوظائف. كما بيّن أن المدن الكبرى ستحتاج إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2030، منها 731 ألف وحدة في الرياض فقط.
وأشار معاليه إلى تطور التمويل العقاري الذي بلغ حجمه 961 مليار ريال حتى الربع الثاني 2025، وأسهم في رفع نسبة تملك المواطنين إلى أكثر من 65% بنهاية 2024، مؤكدًا أن البيئة التشريعية باتت أكثر جذبًا وشفافية، مع ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 15.27% خلال 2024.
واستعرض الوزير عدة مبادرات نوعية، منها أول عملية ترميز لصك ملكية عقاري، وإطلاق معايير عالمية لترميز الملكيات، بالإضافة إلى تحول القطاع العقاري إلى قطاع رقمي بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأساليب البناء الحديثة.
واختتم الحقيل كلمته بالتأكيد على أن المعرض يشكّل منصة وطنية لتعزيز جودة الحياة وتحقيق طموحات المملكة في بناء مدن ذكية ومستدامة، داعيًا إلى مواصلة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع التنمية العمرانية وتحقيق مستقبل حضري واعد.