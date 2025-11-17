الحقيل يفتتح "سيتي سكيب 2025" ويعلن توقيع اتفاقيات بـ161 مليار ريال

وأوضح أن مساهمة قطاعي التشييد والبناء والعقار بلغت 13.8% من الناتج المحلي حتى الربع الثاني من 2025، فيما بلغت مساهمتهما في سوق العمل 15.5% من إجمالي الوظائف. كما بيّن أن المدن الكبرى ستحتاج إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2030، منها 731 ألف وحدة في الرياض فقط.