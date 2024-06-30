شراكة ثلاثية استراتيجية.. إطلاق برنامج "أكسفورد" لمستقبل العقار لتعزيز المعرفة بالمنظومة

وتابع: علاوة على ذلك، سيحصل المشترك أيضًا على العديد من المزايا، أبرزها الحصول على شهادة معتمدة من أوكسفورد، والاتحاد الدولي للعقار و"عين الرياض"، وعضوية مجتمع خريجي أكسفورد الرسمي، والانضمام إلى مجموعة Oxford Executive Education Elumni الرسمية على LinkedIn، كما أن البرنامج يعادل 60 ساعة معتمدة من خدمة اعتماد التطوير المهني المستمر في المملكة المتحدة CPD Certification Service، ومتاح لأعضاء الاتحاد الدولي للعقار FIABCI، ويمكن التواصل مع مكتب الاتحاد بالرياض للاشتراك بالعضوية والانضمام إلى البرنامج من داخل وخارج السعودية.