شراكة ثلاثية استراتيجية.. إطلاق برنامج "أكسفورد" لمستقبل العقار لتعزيز المعرفة بالمنظومة

أعلنت شركة "عين الرياض"، عن إطلاق برنامج أكسفورد لمستقبل العقار، بشراكة استراتيجية بينها وبين كل من الاتحاد الدولي للعقار وجامعة أكسفورد البريطانية العريقة.
وتم توقيع هذه الشراكة، في بريطانيا، من قِبَل عبدالله الحربي، الرئيس التنفيذي لـ"عين الرياض"، رئيس الاتحاد الدولي للعقار في السعودية، ولويز كروفت، المديرة التنفيذية للتعليم التنفيذي في كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد.
ويأتي إطلاق البرنامج، تعزيزًا للمعرفة في منظومة العقار، في مختلف مناطق المملكة، وهو برنامج نوعي ومعرفي وتثقيفي في قطاع العقار ويعد الأول من نوعه على مستوى المملكة والمنطقة، ومتاح للحضور من أي مكان في العالم.
وتعليقًا على إطلاق البرنامج؛ أوضح عبدالله الحربي رئيس الاتحاد الدولي للعقار في السعودية قائلًا: يُعتبر برنامج أكسفورد لمستقبل العقار، الذي يأتي كشراكة استراتيجية بين واحدة من أعرق الجامعات و"عين الرياض"، والاتحاد الدولي للعقار الذي يضم في عضويته مليونًا و500 ألف عضو، من مختلف دول العالم؛ هو الأول من نوعه نسبة لاشتماله على برنامج تدريبي ومعرفي مكثف.. والبرنامج مدعوم بدراسات معرفية في قطاع العقار، بصورة عامة.
وأضاف الحربي: يشار إلى أن برنامج أكسفورد لمستقبل العقار يضم خبراء في جميع مجالات قطاع العقار، ويتضمن رؤى حصرية من أكسفورد، ومدته نحو 6 أسابيع، يتمكن من خلالها المشترك من فهم الاتجاهات والتطورات التي تؤثر على صناعة العقار واستثماراته، بجانب تعلم النموذج المثالي لتقييم المنتج الاستثماري، أو صندوق عقاري، أو عقار، والعديد من المحاور الهامة في القطاع، بصورة عامة.
وتابع: علاوة على ذلك، سيحصل المشترك أيضًا على العديد من المزايا، أبرزها الحصول على شهادة معتمدة من أوكسفورد، والاتحاد الدولي للعقار و"عين الرياض"، وعضوية مجتمع خريجي أكسفورد الرسمي، والانضمام إلى مجموعة Oxford Executive Education Elumni الرسمية على LinkedIn، كما أن البرنامج يعادل 60 ساعة معتمدة من خدمة اعتماد التطوير المهني المستمر في المملكة المتحدة CPD Certification Service، ومتاح لأعضاء الاتحاد الدولي للعقار FIABCI، ويمكن التواصل مع مكتب الاتحاد بالرياض للاشتراك بالعضوية والانضمام إلى البرنامج من داخل وخارج السعودية.
جدير بالذكر أن برنامج أكسفورد لمستقبل العقار، الذي يستهدف تمكين وتعزيز صناعة العقار بصورة شاملة، يُعَد أحد أبرز مخرجات منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثالثة التي انعقدت في الرياض، خلال شهر يناير من العام الجاري 2024، كما أن البرنامج سيكون ضمن أجندة المنتدى في نسخته الرابعة التي ستنعقد في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير لعام 2025.